SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 17 février 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-18 01:00:00

Ce soir, pas question de se poser devant la télévision ou de sortir en boîte ; place aux jeux de société ! Direction la médiathèque pour des parties endiablées jusqu’au bout de la nuit ! Jeux de rôles, jeux de cartes, de plateau, de figurines ou plus classiques, il y en aura encore une fois pour tous les goûts ! La chance sera-t-elle de votre côté ? Pour le savoir, une seule solution : prendre place à l’une de nos nombreuses tables et se laisser porter. Promis, vous ne verrez pas les heures passer !

De 17h à 20h : une sélection de jeux pour les plus jeunes sera proposée… mais pas que ! Vous pourrez également découvrir des jeux adaptés aux personnes porteuses des différents troubles du neurodéveloppement (TND)…

De belles occasions de découvrir de nouveaux jeux pour toute la famille !

En partenariat avec l’association Les gardiens du rêve (Sarreguemines), la ludothèque Beausoleil de Sarreguemines, la cachette ludique (Petersbach) et l’association « Et Alors ? » (Créhange)

De 17h à 20h : tous publics, dès 5 ans | de 20h à 1h : tous publics, dès 8 ans Tous les enfants de – 12 ans devront être accompagnés..

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



