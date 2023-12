SPECTACLE : PETITE HISTOIRE MORDANTE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Sarreguemines SPECTACLE : PETITE HISTOIRE MORDANTE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 10 février 2024, Sarreguemines. Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-10 10:30:00

fin : 2024-02-10 11:05:00 Quand la soumission débouche sur la maltraitance, quand l’obéissance suscite les abus de pouvoir, quand la dépendance banalise l’injustice… Il faut avoir du chien pour réussir dans ce monde cruel. Grâce à une amitié féroce, Billy le chien ne baisse jamais les pattes. Un va-et-vient cocasse entre marionnettes et marionnettistes. Interprétation : Paulo Santos Ferreira & Léa Brooking

Mise en scène : Francy Begasse

Clair de Lune Théâtre (Bruxelles) Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival. À voir en famille, dès 4 ans..

Quand la soumission débouche sur la maltraitance, quand l’obéissance suscite les abus de pouvoir, quand la dépendance banalise l’injustice… Il faut avoir du chien pour réussir dans ce monde cruel. Grâce à une amitié féroce, Billy le chien ne baisse jamais les pattes. Un va-et-vient cocasse entre marionnettes et marionnettistes. Interprétation : Paulo Santos Ferreira & Léa Brooking

Mise en scène : Francy Begasse

Clair de Lune Théâtre (Bruxelles) Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival. À voir en famille, dès 4 ans.Enfants 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarreguemines Autres Code postal 57200 Lieu 4 Chaussée de Louvain Adresse 4 Chaussée de Louvain Ville Sarreguemines Departement Moselle Lieu Ville 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Latitude 49.1108333333333 Longitude 7.0725 latitude longitude 49.1108333333333;7.0725

4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarreguemines/