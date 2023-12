CONTES DE LUNES ET D’ÉTOILES 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 7 février 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 10:45:00

Au début, il n’y avait rien. Puis, il y a eu la terre, le ciel, les étoiles, les forêts.

Il y a cet oiseau qui vole un peu trop haut, cette étoile qui se penche un peu trop, ce lièvre qui demande l’aide d’un corbeau, et il y a la lune…

Inspiré de contes, poèmes et chansons, ce spectacle invite petits et grands à porter un regard poétique et artistique sur la lune, les étoiles ou la création du monde.

Par Sabrina Stelletta, éducatrice de jeunes enfants

Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival.

Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



