VISITE : PLONGEZ DANS L’UNIVERS D’ANNE LETUFFE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 3 février 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-03 16:00:00

fin : 2024-02-03 16:45:00

Une artiste pour les tout-petits ? Mais oui ! Pour découvrir Anne Letuffe, plongez dans ses albums avec les bibliothécaires avant d’entrer dans son univers… en vrai ! Une exposition spécialement conçue pour les enfants qui l’explorent de bout en bout lors d’une visite ludique. Et pour s’amuser toujours plus, un jeu entre matières naturelles et dessin sera proposé aux familles.

Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival.

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



