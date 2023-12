THÉÂTRE DE PAPIER : TOURBI-ROND 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-31 16:00:00

fin : 2024-01-31 16:35:00 JE SUIS LE DÉBUT DE QUELQUE CHOSE : Un petit point rond. Mais le petit bout de qui ? De quoi ?

Dans un jeu de cache-cache, ce petit être s’amuse à se fondre et se confondre dans les formes rondes des autres : dos de coccinelle, roue de voiture, coque de bateau, œil de grenouille… Quelle forme prendra cette graine en pleine transformation ? Comme une allégorie de la naissance de toute chose, le musicien (père) engendre par son souffle le déploiement de formes cachées, surgies d’un livre pop-up géant ou du costume fleuri de cette magicienne du papier (mère). Spectacle inventif autour de la matière papier, des formes géométriques mêlées aux élégantes nuances du saxophone pour raconter le chemin d’un petit être en construction d’identité. Jeu, chant et manipulation : Marie Michel

Musique, chant et jeu : Christophe Rieger

Compagnie Moska (Strasbourg) Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival. À voir en famille, dès 1 an..

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

