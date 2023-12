EXPOSITION : LE TOUT PETIT JEU 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 30 janvier 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-30 10:00:00

fin : 2024-02-10 18:00:00

L’exposition « Le Tout petit jeu » a été imaginée à partir de l’album Le Tout Petit, édité à l’Atelier du poisson soluble. Les structures en bois associent le paysage et le corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtres, l’arbre est comparé à la main, la rivière, aux larmes, les blés, aux cheveux… Les illustrations mêlent photographies et dessins à la plume, et sont imprimées directement sur du bois.

L’exposition est réalisée à l’échelle de l’enfant et comporte des livres géants, des tunnels, un livre puzzle et un jeu de cartes.

« Le Tout petit jeu » n’a pas de règle fixe, nous vous invitons à les inventer, avec les enfants. Il peut susciter des échanges, des discussions, et des impressions intimes. L’essentiel est de prendre le temps, afin de laisser la possibilité à chacun d’expérimenter, de ressentir, de faire ses propres associations.

Par Anne Letuffe, autrice et illustratrice

Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festival.

Dans le cadre de la 10ème édition du festival très jeune public, Mon tout 1er festivalEnfants

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES