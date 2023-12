EXPOSITION DE L’ARTISTE INKYEONG KIM 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 23 janvier 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-23 10:00:00

fin : 2024-01-27 18:00:00

Pour les petits et les grands, à partir de 2 ans, venez découvrir en famille ces livres géants ! Les enfants pourront se plonger dans ces univers qui mettent en scène les histoires de « Roule galette » et de « Maman, c’est toi ? », un éléphanteau à la recherche de sa maman.

Les enfants de la crèche L’Atelier des lutins à Hambach et les élèves de l’école maternelle Blanche-Neige de Grosbliederstroff ont exploré, créé et questionné le monde aux côtés de l’artiste durant les mois d’octobre et novembre 2023. Leurs réalisations sublimeront cette exposition.

Autour de l’exposition :

Convaincues de la nécessité de favoriser les rencontres du jeune public avec les autrices et auteurs et avec les illustratrices et illustrateurs, de faire vivre le livre et la littérature jeunesse, nous sommes heureux d’inviter deux classes de maternelle du territoire de la Communauté d’Agglomération pour une rencontre-atelier avec Inkyeong Kim..

Pour les petits et les grands, à partir de 2 ans, venez découvrir en famille ces livres géants ! Les enfants pourront se plonger dans ces univers qui mettent en scène les histoires de « Roule galette » et de « Maman, c’est toi ? », un éléphanteau à la recherche de sa maman.

Les enfants de la crèche L’Atelier des lutins à Hambach et les élèves de l’école maternelle Blanche-Neige de Grosbliederstroff ont exploré, créé et questionné le monde aux côtés de l’artiste durant les mois d’octobre et novembre 2023. Leurs réalisations sublimeront cette exposition.

Autour de l’exposition :

Convaincues de la nécessité de favoriser les rencontres du jeune public avec les autrices et auteurs et avec les illustratrices et illustrateurs, de faire vivre le livre et la littérature jeunesse, nous sommes heureux d’inviter deux classes de maternelle du territoire de la Communauté d’Agglomération pour une rencontre-atelier avec Inkyeong Kim.Tout public

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES