NUIT DE LA LECTURE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 20 janvier 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

Au cœur de l’hiver, la Nuit de la lecture s’imagine comme un moment de fête, convivial et familial. Pour cette 8ème édition, la nuit sera douce et ludique, propice à la lecture, à l’échange, à l’amusement autour des jeux et des mots dans une ambiance particulière, celle de la nuit.

Cette nouvelle édition, organisée par le Centre National du Livre, s’articulera autour du thème du corps.

Chacun peut venir en pyjama avec duvet, oreiller, doudou et autres compagnons de l’endormissement, pour participer aux diverses animations ou tout simplement s’installer pour lire un livre à la lumière d’une bougie.

Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la médiathèque.

Au cœur de l’hiver, la Nuit de la lecture s’imagine comme un moment de fête, convivial et familial. Pour cette 8ème édition, la nuit sera douce et ludique, propice à la lecture, à l’échange, à l’amusement autour des jeux et des mots dans une ambiance particulière, celle de la nuit.

Cette nouvelle édition, organisée par le Centre National du Livre, s’articulera autour du thème du corps.

Chacun peut venir en pyjama avec duvet, oreiller, doudou et autres compagnons de l’endormissement, pour participer aux diverses animations ou tout simplement s’installer pour lire un livre à la lumière d’une bougie.

Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la médiathèqueTout public

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES