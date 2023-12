ESCAPE GAME POUR LES ADOS 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 21:00:00 Escape game : Les prisonniers du tombeau Incarnez des explorateurs du monde antique et partez sur les traces du célèbre Pharaon, Toutankhamon en résolvant des énigmes. Vous aurez une heure pour sortir de son tombeau ou il deviendra votre tombeau…

Enfants/ados, 10 à 16 ans..

Enfants/ados, 10 à 16 ans.Tout public 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

