L’EURODISTRICT DE SAARMOSELLE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 17 janvier 2024, Sarreguemines.

Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-17 18:00:00

fin : 2024-01-17 20:00:00

L’Eurodistrict SaarMoselle est un territoire franco-allemand rassemblant des collectivités de part et d’autre de la Sarre au travers d’une structure commune. Il facilite et accroît la coopération transfrontalière franco-allemande.

Comment se traduit cette coopération dans les différents domaines que sont l’interculturalité et le bilinguisme, le développement économique, l’aménagement du territoire et la mobilité, la santé et le tourisme ? Quelles sont les possibilités et les opportunités pour notre territoire transfrontalier ?

Un intervenant sera présent pour échanger sur cette thématique..

L’Eurodistrict SaarMoselle est un territoire franco-allemand rassemblant des collectivités de part et d’autre de la Sarre au travers d’une structure commune. Il facilite et accroît la coopération transfrontalière franco-allemande.

Comment se traduit cette coopération dans les différents domaines que sont l’interculturalité et le bilinguisme, le développement économique, l’aménagement du territoire et la mobilité, la santé et le tourisme ? Quelles sont les possibilités et les opportunités pour notre territoire transfrontalier ?

Un intervenant sera présent pour échanger sur cette thématique.Adultes

0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES