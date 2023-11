EXPOSITION – IMPRESSION MINÉRALE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 12 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Aquarelliste depuis une vingtaine d’années, Annie vous invite à une promenade dans un univers minéral. Ses voyages, ses randonnées mais aussi ses rêveries ont inspiré ses aquarelles. Des moments d’émotion devant des paysages, des couleurs, des lumières qu’elle a retranscrits du bout de son pinceau. Sa peinture est figurative, parfois onirique. Un tableau est une histoire que l’on raconte. Le minéral est dans les galets roses et gris des plages de Crête, dans les roches vertes de Lanzarotte, dans les roches de grès rose des Vosges du Nord ravinées par le vent, la pluie, le temps… Il est aussi dans les fossiles, les vieilles pierres et leur histoire.

Cette exposition est un voyage aux couleurs de l’aquarelle et de ses pigments, pigments qui peuvent être d’origine minérale comme les ocres et les terres. Elle permet d’exprimer facilement les impressions d’un moment et se caractérise par la transparence et la fluidité.

Une telle invitation au voyage ne peut se manquer !. Tout public

Mardi 2023-12-12 10:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



A watercolorist for some twenty years, Annie invites you on a walk through a mineral universe. Her travels, hikes and daydreams have inspired her watercolors. Moments of emotion in front of landscapes, colors and lights that she has transcribed with the tip of her brush. Her paintings are figurative, sometimes dreamlike. A painting is a story to be told. The mineral is in the pink and grey pebbles on the beaches of Crete, in the green rocks of Lanzarotte, in the pink sandstone rocks of the Northern Vosges, gouged by wind, rain and time… It’s also in the fossils, the old stones and their history.

This exhibition is a journey in the colors of watercolor and its pigments, pigments that can be of mineral origin such as ochres and earths. Watercolor is an easy way to express the impressions of a moment, and is characterized by transparency and fluidity.

Such an invitation to travel is not to be missed!

Acuarelista desde hace unos veinte años, Annie le invita a pasear por un universo mineral. Sus viajes, caminatas y ensoñaciones han inspirado sus acuarelas. Momentos de emoción ante paisajes, colores y luz que ha transcrito con la punta de su pincel. Sus cuadros son figurativos, a veces oníricos. Un cuadro es una historia contada. El mineral está en los guijarros rosas y grises de las playas de Creta, en las rocas verdes de Lanzarotte, en las areniscas rosas de los Vosgos del Norte surcadas por el viento, la lluvia y la intemperie… También está en los fósiles, las piedras antiguas y su historia.

Esta exposición es un viaje a través de los colores de la acuarela y sus pigmentos, pigmentos que pueden ser de origen mineral como los ocres y las tierras. Es una forma fácil de expresar las impresiones de un momento, y se caracteriza por su transparencia y fluidez.

¡Es una invitación al viaje que no puede perderse!

Annie ist seit etwa zwanzig Jahren Aquarellistin und lädt Sie zu einem Spaziergang durch eine mineralische Welt ein. Ihre Reisen, ihre Wanderungen, aber auch ihre Träumereien haben ihre Aquarelle inspiriert. Emotionale Momente vor Landschaften, Farben und Lichtern, die sie mit ihrem Pinsel wiedergibt. Ihre Malerei ist figurativ, manchmal traumhaft. Ein Bild ist eine Geschichte, die man erzählt. Das Mineral ist in den rosa und grauen Kieselsteinen der Strände von Kreta, in den grünen Felsen von Lanzarotte, in den rosa Sandsteinfelsen der Nordvogesen, die vom Wind, vom Regen und vom Wetter zerfurcht wurden… Er ist auch in den Fossilien, den alten Steinen und ihrer Geschichte zu finden.

Diese Ausstellung ist eine Reise in die Farben der Aquarellmalerei und ihrer Pigmente, Pigmente, die mineralischen Ursprungs sein können, wie Ocker und Erden. Sie ermöglicht es, die Eindrücke eines Augenblicks leicht auszudrücken und zeichnet sich durch Transparenz und Flüssigkeit aus.

Eine solche Einladung zu einer Reise darf man sich nicht entgehen lassen!

