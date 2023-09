SPECTACLE DE MARIONNETTES – LA PETITE SORCIÈRE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 8 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

À voir en famille, dès 5 ans.

D’après le livre « Une délicieuse petite sorcière » d’Otfried Preußler.

Interprétation : Sabine Mittelhammer.

La petite sorcière a des ennuis !

À 127 ans, elle est encore trop jeune pour se rendre au bal de la nuit de Walpurgis. Tant pis, faisant fi des conseils d’Abraxas, son fidèle corbeau, elle chevauche, en cachette, son balai en direction de Blocksberg : la montagne aux sorcières. Mais elle se fait prendre par sa tutrice « Rumpumpel » et est aussitôt punie par le comité des sorcières. Elle n’aura le droit de venir au bal l’année prochaine qu’à la condition de devenir une bonne sorcière. Alors maintenant il faut s’entraîner ! Et le plus important : ne plus faire de bêtises… seulement de bonnes actions ! Va-t-elle réussir cette épreuve difficile ?. Tout public

Mercredi 2023-11-08 16:00:00 fin : 2023-11-08 17:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



For all the family, ages 5 and up.

Based on the book « A delightful little witch » by Otfried Preußler.

Performed by Sabine Mittelhammer.

The little witch is in trouble!

At 127, she’s still too young to go to the Walpurgis Night Ball. Never mind, ignoring the advice of Abraxas, her faithful raven, she secretly rides her broomstick towards Blocksberg: the mountain of witches. But she is caught by her guardian « Rumpumpel » and immediately punished by the Witch Committee. She will only be allowed to go to the ball next year if she becomes a good witch. So now it’s time to practice! And most importantly: no more mischief? only good deeds! Will she pass this difficult test?

Para toda la familia, a partir de 5 años.

Basado en el libro « Une délicieuse petite sorcière » de Otfried Preußler.

Interpretado por Sabine Mittelhammer.

¡La pequeña bruja está en apuros!

A sus 127 años, es demasiado joven para asistir al baile de la Noche de Walpurgis. No importa, desoye los consejos de Abraxas, su fiel cuervo, y cabalga en secreto con su escoba hacia Blocksberg: la montaña de las brujas. Pero su guardián « Rumpumpel » la descubre y es castigada inmediatamente por el comité de brujas. Sólo podrá ir al baile el año que viene si se convierte en una buena bruja. Así que toca practicar Y lo más importante: no más travesuras… ¡sólo buenas acciones! ¿Superará esta difícil prueba?

Für die ganze Familie, ab 5 Jahren.

Nach dem Buch « Eine köstliche kleine Hexe » von Otfried Preußler.

Darsteller: Sabine Mittelhammer.

Die kleine Hexe ist in Schwierigkeiten!

Mit 127 Jahren ist sie noch zu jung, um zum Walpurgisnachtball zu gehen. Sie missachtet den Rat ihres treuen Raben Abraxas und reitet heimlich auf ihrem Besen in Richtung Blocksberg, dem Hexenberg. Sie wird jedoch von ihrer Betreuerin « Rumpumpel » erwischt und sofort vom Hexenkomitee bestraft. Sie darf im nächsten Jahr nur dann zum Ball gehen, wenn sie eine gute Hexe wird. Jetzt heißt es also üben! Und das Wichtigste: keine Dummheiten mehr machen, sondern nur noch gute Taten! Wird sie diese schwierige Prüfung bestehen?

