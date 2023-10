FESTIVAL MIR REDDE PLATT – CONFÉRENCE AUTOUR DU LINGUISTE PHILIPPE BOULA DE MAREUIL 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 2 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Nous vous invitons à rencontrer le linguiste Philippe Boula de Mareuil à l’occasion de son passage à Sarreguemines.

Ce jeune directeur de recherche au CNRS nous présentera son travail sur les langues minorées et nous fera découvrir une carte interactive qui vous permettra d’écouter nombre de dialectes ou langues de France et d’ailleurs.

Il vous présentera également son travail autour d’un atlas linguistique sonore et répondra avec plaisir à vos questions.. Adultes

Jeudi 2023-11-02 19:00:00 fin : 2023-11-02 21:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



We invite you to meet linguist Philippe Boula de Mareuil when he visits Sarreguemines.

This young research director at the CNRS will present his work on minority languages, and introduce us to an interactive map where you can listen to a number of dialects and languages from France and beyond.

He will also present his work on a linguistic sound atlas, and will be happy to answer any questions you may have.

Le invitamos a conocer al lingüista Philippe Boula de Mareuil cuando venga a Sarreguemines.

Este joven director de investigación del CNRS presentará sus trabajos sobre las lenguas minoritarias y nos presentará un mapa interactivo en el que se pueden escuchar varios dialectos y lenguas de Francia y otros países.

También presentará sus trabajos sobre un atlas sonoro lingüístico y estará encantado de responder a sus preguntas.

Wir laden Sie ein, den Linguisten Philippe Boula de Mareuil anlässlich seines Besuchs in Sarreguemines zu treffen.

Der junge Forschungsdirektor am CNRS wird uns seine Arbeit über Minderheitensprachen vorstellen und uns eine interaktive Karte zeigen, auf der Sie zahlreiche Dialekte oder Sprachen aus Frankreich und anderen Ländern hören können.

Er wird Ihnen auch seine Arbeit an einem akustischen Sprachatlas vorstellen und gerne Ihre Fragen beantworten.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES