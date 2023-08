FESTIVAL BÊTES ET SORCIÈRES – SOIRÉE HALLOWEEN 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 27 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Tous publics, dès 5 ans (-12 ans accompagnés).

Inscriptions indispensables à certaines animations.

Programme détaillé à venir.

À la veille de la Pleine Lune, armez-vous de votre chapeau de sorcier, mettez en avant vos plus belles verrues et votre nez crochu pour une soirée Halloween placée sous le signe de la magie et de la sorcellerie !

MysterFred et Régis Stanislawski, magiciens, vous feront découvrir l’art du close-up, une sous-discipline de la magie qui consiste à créer l’illusion au plus près des spectateurs. Mystère, incompréhension et émerveillement seront sur toutes les lèvres.

Dans une ambiance digne de Poudlard, confectionnez en parallèle votre propre baguette de sorcier, participez à une grande quête magique et laissez-vous embarquer dans des lectures toutes plus terrifiantes les unes que les autres. Âmes sensibles, s’abstenir…. Tout public

Vendredi 2023-10-27 19:30:00 fin : 2023-10-27 22:30:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



All ages, from 5 (under 12 accompanied).

Registration essential for some activities.

Detailed program to come.

On the eve of the Full Moon, don your wizard’s hat, put on your best warts and hooked nose for a Halloween evening of magic and sorcery!

Magicians MysterFred and Régis Stanislawski will introduce you to the art of close-up magic, a sub-discipline of the art of creating illusion up close to the audience. Mystery, incomprehension and wonder will be on everyone?s lips.

In an atmosphere worthy of Hogwarts, make your own wizard?s wand, take part in a great magical quest and let yourself be carried away by readings, each more terrifying than the last. Not for the faint-hearted?

Todas las edades, a partir de 5 años (menores de 12 acompañados).

Imprescindible inscripción para algunas actividades.

Programa detallado más adelante.

En la víspera de la Luna Llena, ponte tu sombrero de mago y tus mejores verrugas y nariz aguileña para una noche de Halloween de magia y hechicería

MysterFred y Régis Stanislawski, magos, le iniciarán en el arte del close-up, una subdisciplina de la magia que consiste en crear ilusiones cerca del público. El misterio, la incomprensión y el asombro estarán en boca de todos.

En un ambiente digno de Hogwarts, fabrique su propia varita de mago, participe en una gran búsqueda mágica y déjese llevar por lecturas, cada una más terrorífica que la anterior. ¿No apto para pusilánimes?

Für alle Altersgruppen ab 5 Jahren (-12 Jahre in Begleitung).

Für einige Animationen ist eine Anmeldung erforderlich.

Detailliertes Programm folgt.

Bewaffnen Sie sich am Vorabend des Vollmonds mit Ihrem Hexenhut, zeigen Sie Ihre schönsten Warzen und Ihre Hakennase für einen Halloween-Abend im Zeichen der Magie und der Hexerei!

Die Zauberer MysterFred und Régis Stanislawski führen Sie in die Kunst des Close-up ein, einer Unterdisziplin der Zauberei, bei der es darum geht, Illusionen aus nächster Nähe zu den Zuschauern zu erzeugen. Mysterium, Unverständnis und Verwunderung werden auf allen Lippen liegen.

In einer Atmosphäre wie in Hogwarts können Sie nebenbei Ihren eigenen Zauberstab herstellen, an einer großen magischen Suche teilnehmen und sich in gruselige Lesungen stürzen. Keine Angst!

Mise à jour le 2023-08-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES