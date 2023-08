EXPOSITION D’ART ABSTRAIT : PEINTURE INTUITIVE DE VALÉRIE RENDEL 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 25 octobre 2023, Sarreguemines.

Née en 1967 à Romans sur Isère, Valérie est domiciliée à Sarreguemines depuis 2018. Elle dessine et peint depuis l’adolescence et s’essaye à différentes techniques pour trouver finalement sa voie dans la peinture abstraite, d’abord à l´huile puis plus tard avec la peinture acrylique, qui correspond mieux à son besoin de créer spontanément.

En totale autodidacte, Valérie travaille toujours de façon très intuitive et spontanée, sans idée précise et sans modèle, le plus souvent guidée par l´envie d’une ou plusieurs couleurs. Ses œuvres n’ont jamais de titres ; elle préfère ne pas influencer l’interprétation ou la fantaisie en imposant sa propre vision.. Tout public

Vendredi 2023-10-25 12:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Born in 1967 in Romans sur Isère, Valérie has lived in Sarreguemines since 2018. She has been drawing and painting since she was a teenager, experimenting with different techniques before finally finding her calling in abstract painting, first in oils, then later with acrylic paint, which better suits her need to create spontaneously.

Completely self-taught, Valérie always works very intuitively and spontaneously, without any precise ideas or models, most often guided by the desire for one or more colors. Her works never have titles; she prefers not to influence interpretation or fantasy by imposing her own vision.

Nacida en 1967 en Romans sur Isère, Valérie vive en Sarreguemines desde 2018. Dibuja y pinta desde su adolescencia, experimentando con diferentes técnicas antes de encontrar finalmente su vocación en la pintura abstracta, primero al óleo y más tarde en acrílico, que se adaptaba mejor a su necesidad de crear espontáneamente.

Totalmente autodidacta, Valérie trabaja siempre de forma muy intuitiva y espontánea, sin ideas ni modelos precisos, guiada casi siempre por el deseo de uno o varios colores. Sus obras nunca tienen título; prefiere no influir en la interpretación o la fantasía imponiendo su propia visión.

Valérie wurde 1967 in Romans sur Isère geboren und wohnt seit 2018 in Sarreguemines. Sie zeichnet und malt seit ihrer Jugend und probiert verschiedene Techniken aus, um schließlich ihren Weg in die abstrakte Malerei zu finden, zunächst mit Öl- und später mit Acrylfarben, die ihrem Bedürfnis nach spontaner Kreativität besser entsprechen.

Als völlige Autodidaktin arbeitet Valérie immer sehr intuitiv und spontan, ohne genaue Vorstellungen oder Vorlagen, meist geleitet von der Lust auf eine oder mehrere Farben. Ihre Werke haben nie einen Titel; sie zieht es vor, die Interpretation oder die Fantasie nicht zu beeinflussen, indem sie ihre eigene Vision aufzwingt.

