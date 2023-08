QUIZ OLYM’GEEK SPÉCIAL HARRY POTTER 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 14 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Êtes-vous incollables sur le plus connu des jeunes sorciers ? Souvenez-vous, c’était il y a vingt-cinq ans… La saga Harry Potter débarquait sur les écrans du monde entier, après avoir envahi nos bibliothèques et tenu en haleine des générations de lecteurs jeunes et moins jeunes.

À l’occasion de cet anniversaire, embarquez dans l’univers de la fabuleuse école de Poudlard le temps d’un quiz et testez ainsi vos connaissances sur Harry Potter et l’univers magique de J.K. Rowling !

Une animation régulière à retrouver une fois par trimestre avec une thématique différente.. Tout public

Samedi 2023-10-14 14:30:00 fin : 2023-10-14 16:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Do you know everything there is to know about the most famous of young wizards? Remember, it was twenty-five years ago? The Harry Potter saga hit screens the world over, after invading our libraries and keeping generations of readers young and old on the edge of their seats.

To mark this anniversary, take part in a quiz and test your knowledge of Harry Potter and J.K. Rowling?s magical world!

A regular event, once a quarter, with a different theme.

¿Sabes todo lo que hay que saber sobre el más famoso de todos los jóvenes magos? ¿Recuerdas que fue hace veinticinco años? La saga de Harry Potter llegó a los cines de todo el mundo, invadió nuestras bibliotecas y mantuvo en vilo a generaciones de lectores jóvenes y mayores.

Con motivo de este aniversario, haz un test y entra en el mundo del fabuloso Colegio Hogwarts para poner a prueba tus conocimientos sobre Harry Potter y el mundo mágico de J.K. Rowling

Un evento regular, una vez al trimestre, con un tema diferente.

Wie gut kennen Sie sich mit dem bekanntesten aller jungen Zauberer aus? Erinnern Sie sich, es war vor fünfundzwanzig Jahren? Die Harry-Potter-Saga kam weltweit auf die Leinwand, eroberte unsere Bibliotheken und hielt Generationen von jungen und älteren Lesern in Atem.

Anlässlich dieses Jubiläums können Sie in einem Quiz in die Welt der Hogwarts-Schule eintauchen und Ihr Wissen über Harry Potter und J.K. Rowlings magische Welt testen

Ein regelmäßiges Programm, das einmal pro Quartal mit einem anderen Thema stattfindet.

