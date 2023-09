EXPÉRIENCES SCIENTIFICO RIGOLOTES 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 11 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Les élèves du lycée Henri Nominé proposeront toute une série d’expériences rigolotes autour de la thématique : Les sciences… c’est du sport, pour apprendre plein de choses en s’amusant. Qui a dit que les sciences étaient ennuyeuses ? Dès 6 ans.

Tu t’intéresses à la physique, à la chimie et à la biologie ? Tu aimes faire des expériences scientifiques ? Direction la médiathèque !

Sur réservation avant le 10 octobre.. Enfants

Mercredi 2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 16:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Students from the Lycée Henri Nominé will be offering a whole series of fun experiments on the theme: Science… is sport, for learning lots of things while having fun. Who said science was boring? From age 6.

Are you interested in physics, chemistry and biology? Do you like doing scientific experiments? Head for the media library!

Reservations required by October 10.

Los alumnos del Lycée Henri Nominé propondrán toda una serie de divertidos experimentos sobre el tema: La ciencia… es deporte, una forma divertida de aprender todo tipo de cosas. ¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? A partir de 6 años.

¿Te interesan la física, la química y la biología? ¿Te gusta hacer experimentos científicos? Entonces, ¡dirígete a la mediateca!

Reserva antes del 10 de octubre.

Die Schülerinnen und Schüler des Lycée Henri Nominé werden eine Reihe von lustigen Experimenten zum Thema « Wissenschaft ist Sport » vorführen, bei denen man viel lernen und Spaß haben kann. Wer hat gesagt, dass Wissenschaft langweilig ist? Ab 6 Jahren.

Interessierst du dich für Physik, Chemie und Biologie? Du machst gerne wissenschaftliche Experimente? Dann ab in die Mediathek!

Mit Voranmeldung bis zum 10. Oktober.

Mise à jour le 2023-09-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES