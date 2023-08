SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 7 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

« Et surtout, tu ne triches pas ! Du calme, c’est qu’un jeu !

De toute façon, tu as seulement eu de la chance !!! »

Si vous aussi vous connaissez ces répliques cultes lors de parties de jeux de société et que vous aimez cela, rendez-vous pour un nouveau moment convivial à la Médiathèque. Jeux de cartes, de plateau, d’ambiance ou de stratégie, venez armés de votre humeur et pourquoi pas, de vos propres jeux à faire découvrir au public. Après tout, l’important, c’est de participer !

De 18h à 22h : nous aurons le plaisir d’accueillir l’association Et Alors ? de Créhange, qui présentera des jeux adaptés aux personnes porteuses des différents troubles du neurodéveloppement (TND)… mais pas que !

La « Dream Team » de La cachette ludique animera également des tables et aura un espace dédié à la vente de jeux de société.

De belles occasions de découvrir de nouveaux jeux pour toute la famille !

De 17h à 20h : tous publics, dès 5 ans | de 20h à 1h : tous publics, dès 8 ans (tous les enfants de – 12 ans devront être accompagnés).. Tout public

Samedi 2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-08 01:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



« And above all, don’t cheat! Calm down, it’s just a game!

Anyway, you were just lucky!!! »

If you too are familiar with these famous lines from board games and enjoy them, join us at the Médiathèque for a new convivial moment. Card games, board games, atmospheric games or strategy games, come armed with your mood and, why not, your own games to share with the public. After all, the important thing is to participate!

From 6pm to 10pm: we are delighted to welcome the Et Alors? association from Créhange, who will be presenting games adapted for people with various neurodevelopmental disorders (NDD)? but not only!

The « Dream Team » from La cachette ludique will also be hosting tables, and will have an area dedicated to the sale of board games.

Great opportunities to discover new games for the whole family!

5 p.m. to 8 p.m.: all ages, from 5 upwards | 8 p.m. to 1 a.m.: all ages, from 8 upwards (all children under 12 must be accompanied).

« ¡Y sobre todo, no hagas trampas! Cálmate, es sólo un juego

En cualquier caso, ¡has tenido suerte!

Si a usted también le suenan estas frases célebres de los juegos de mesa y le divierten, venga a la Médiathèque para otra charla amistosa. Juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de atmósfera o juegos de estrategia, venga armado con su humor y, por qué no, con sus propios juegos para que el público los descubra. Al fin y al cabo, ¡lo importante es participar!

De 18:00 a 22:00: estaremos encantados de recibir a la asociación Et Alors? de Créhange, que presentará juegos adaptados para personas con diversos trastornos del neurodesarrollo (TND)… ¡pero no sólo eso!

El Dream Team de La cachette ludique también presentará mesas y dispondrá de un espacio dedicado a la venta de juegos de mesa.

Una gran oportunidad para descubrir nuevos juegos para toda la familia

De 17:00 a 20:00: todas las edades, a partir de 5 años | De 20:00 a 01:00: todas las edades, a partir de 8 años (los menores de 12 años deberán ir acompañados).

« Und vor allem: Du darfst nicht schummeln! Ganz ruhig, es ist doch nur ein Spiel!

Du hast doch nur Glück gehabt!

Wenn auch Sie diese kultigen Sprüche von Brettspielen kennen und lieben, dann treffen Sie sich zu einem neuen geselligen Moment in der Mediathek. Ob Karten-, Brett-, Stimmungs- oder Strategiespiele – bringen Sie Ihre eigene Stimmung mit und warum nicht auch Ihre eigenen Spiele, die Sie dem Publikum vorstellen möchten. Das Wichtigste ist schließlich, dass Sie mitmachen!

Von 18:00 bis 22:00 Uhr: Wir freuen uns, den Verein Et Alors? aus Créhange begrüßen zu dürfen, der Spiele vorstellt, die für Menschen mit verschiedenen Entwicklungsstörungen geeignet sind, aber nicht nur!

Das « Dream Team » von La cachette ludique wird ebenfalls an Tischen sitzen und einen eigenen Bereich für den Verkauf von Gesellschaftsspielen haben.

Hier können Sie neue Spiele für die ganze Familie entdecken!

Von 17 bis 20 Uhr: für alle Altersgruppen ab 5 Jahren | von 20 bis 1 Uhr: für alle Altersgruppen ab 8 Jahren (alle Kinder unter 12 Jahren müssen begleitet werden).

