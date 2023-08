TOURNOI SUPER SMASH BROS. ULTIMATE 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 7 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Tous publics, dès 14 ans.

Avant chaque soirée jeux de société, nous vous attendons pour affronter un(e) adversaire sur le jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate pour tenter de briller et remporter le tournoi !

Serez-vous Mario, Sonic, Ike, Zelda ou Kirby ? Combattrez-vous dans le château de la Princesse Peach, dans la forêt enchantée du dinosaure Yoshi ou dans le vaisseau spatial du renard Fox ?

À la fin, il n’en restera plus qu’un(e) !. Tout public

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



All ages, from 14 upwards.

Before every board game night, we look forward to welcoming you to the Super Smash Bros. Ultimate fighting game to try and shine and win the tournament!

Will you be Mario, Sonic, Ike, Zelda or Kirby? Will you fight in Princess Peach’s castle, in Yoshi the dinosaur’s enchanted forest or in Fox Fox’s spaceship?

In the end, only one will remain!

Todas las edades, a partir de 14 años.

Antes de cada velada de juegos de mesa, te estaremos esperando para que te enfrentes a un contrincante en el juego de lucha Super Smash Bros. Ultimate para intentar brillar y ganar el torneo

¿Serás Mario, Sonic, Ike, Zelda o Kirby? ¿Lucharás en el castillo de la princesa Peach, en el bosque encantado del dinosaurio Yoshi o en la nave espacial de Fox Fox?

Al final, ¡sólo quedará uno de vosotros!

Alle Altersgruppen, ab 14 Jahren.

Vor jedem Brettspielabend erwarten wir Sie, um gegen eine/n Gegner/in im Kampfspiel Super Smash Bros. Ultimate zu kämpfen, um zu glänzen und das Turnier zu gewinnen!

Werden Sie Mario, Sonic, Ike, Zelda oder Kirby sein? Kämpfen Sie im Schloss von Prinzessin Peach, im Zauberwald des Dinosauriers Yoshi oder im Raumschiff des Fuchses Fox?

Am Ende wird nur eine(r) übrig bleiben!

Mise à jour le 2023-08-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES