RENCONTRE – EXPÉRIENCES D’UN VISITEUR DE PRISON 4 Chaussée de Louvain Sarreguemines, 27 septembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

En partenariat avec l’Université Populaire Sarreguemines Confluences.

Comment devenir « visiteur de prison » ? À quels problèmes très concrets un détenu se retrouve-t-il confronté dans sa vie quotidienne en prison ? Comment réussir à réparer et reconstruire une personnalité profondément endommagée par un milieu social délétère ? La condamnation mène-t-elle à une exclusion définitive de la société ? Ou s’agit-il plutôt d’une chance pour surmonter les errements moraux ? Après un premier entretien, le visiteur de prison contribue au bien-être du détenu et peut l’aider à surmonter le chemin très long et très douloureux qui peut l’attendre. Le soutien dans ce cas de figure devient primordial pour « mieux vivre » l’enfermement.. Adultes

Mercredi 2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 20:00:00. 0 EUR.

4 Chaussée de Louvain

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



In partnership with the Université Populaire Sarreguemines Confluences.

How do you become a « prison visitor »? What very real problems does a prisoner face in his daily life in prison? How do you repair and rebuild a personality deeply damaged by a deleterious social environment? Does sentencing lead to permanent exclusion from society? Or is it an opportunity to overcome moral errors? After an initial interview, the prison visitor contributes to the prisoner?s well-being and can help him or her overcome the long and painful road ahead. In such cases, support is essential if the prisoner is to « live better ».

En colaboración con la Université Populaire Sarreguemines Confluences.

¿Cómo se llega a ser « visitador de prisiones »? ¿A qué problemas muy reales se enfrenta un preso en su vida cotidiana en la cárcel? ¿Cómo se consigue reparar y reconstruir una personalidad profundamente dañada por un entorno social nocivo? ¿La condena conduce a la exclusión permanente de la sociedad? ¿O es una oportunidad para superar las carencias morales? Tras una entrevista inicial, el visitador de prisiones contribuye al bienestar del preso y puede ayudarle a superar el largo y doloroso camino que tiene por delante. En estos casos, el apoyo es vital para que el preso « viva mejor ».

In Partnerschaft mit der Université Populaire Sarreguemines Confluences.

Wie wird man « Gefängnisbesucher »? Mit welchen ganz konkreten Problemen sieht sich ein Häftling in seinem Gefängnisalltag konfrontiert? Wie kann es gelingen, eine Persönlichkeit zu reparieren und wieder aufzubauen, die durch ein schädliches soziales Umfeld tiefgreifend geschädigt wurde? Führt die Verurteilung zu einem endgültigen Ausschluss aus der Gesellschaft? Oder ist sie vielmehr eine Chance, moralische Verfehlungen zu überwinden? Nach einem ersten Gespräch trägt der Gefängnisbesucher zum Wohlbefinden des Häftlings bei und kann ihm helfen, den sehr langen und sehr schmerzhaften Weg zu bewältigen, der vor ihm liegen kann. Die Unterstützung in diesem Fall ist von entscheidender Bedeutung, um die Haft « besser » zu überstehen.

Mise à jour le 2023-08-07 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES