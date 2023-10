Journées Portes Ouvertes au Clos Bourgelat 4 Caulet-Sud Cérons, 14 octobre 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

Venez en prendre pleins les papilles et pleins les yeux pour nos portes ouvertes des Graves les 14 et 15 octobre prochains.

Toute la famille se fera un plaisir de vous faire déguster nos derniers millésimes.

Nouveau: Antoine et Morgane animerons des ateliers de dégustation verticale en blanc et en rouge et vous initierons à l’exploration aromatique de façon ludique !

Restauration et artisanat sur place.

Élevage biologique Carraz, Carabille, L’atelier de mam’s, Le guit de Montfort Ferme Guimont,

Les Huîtres de Marennes Daime David, Les bijoux de Karine Danglade, L’Instant Floral, Seize Heures Quarante Cinq

Nous vous attendons nombreux et n’oubliez pas de réserver votre atelier!.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

4 Caulet-Sud Clos Bourgelat

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and feast your eyes and taste buds at our Graves open house on October 14 and 15.

The whole family will be delighted to let you taste our latest vintages.

New: Antoine and Morgane will be running vertical tasting workshops for white and red wines, introducing you to aromatic exploration in a fun way!

Catering and crafts on site.

Élevage biologique Carraz, Carabille, L’atelier de mam’s, Le guit de Montfort Ferme Guimont,

Les Huîtres de Marennes Daime David, Les bijoux de Karine Danglade, L’Instant Floral, Seize Heures Quarante Cinq

Don’t forget to reserve your workshop!

Venga a deleitar su vista y su paladar en nuestra jornada de puertas abiertas de Graves los días 14 y 15 de octubre.

Toda la familia estará encantada de ayudarle a catar nuestras últimas añadas.

Novedad: Antoine y Morgane organizarán talleres de cata vertical de vinos blancos y tintos para iniciarle en la exploración aromática de forma lúdica

Catering y artesanía in situ.

Élevage biologique Carraz, Carabille, L’atelier de mam’s, Le guit de Montfort Ferme Guimont,

Les Huîtres de Marennes Daime David, Les bijoux de Karine Danglade, L’Instant Floral, Seize Heures Quarante Cinq

No olvide reservar su taller

Kommen Sie zu unserem Tag der offenen Tür in Graves am 14. und 15. Oktober und lassen Sie sich begeistern.

Die ganze Familie freut sich darauf, Ihnen unsere neuesten Jahrgänge zur Verkostung anzubieten.

Neu: Antoine und Morgane leiten Workshops zur vertikalen Verkostung von Weiß- und Rotweinen und führen Sie auf spielerische Weise in die Aromaforschung ein!

Essen und Kunsthandwerk vor Ort.

Biologische Zucht Carraz, Carabille, L’atelier de mam’s, Le guit de Montfort Ferme Guimont,

Les Huîtres de Marennes Daime David, Les bijoux de Karine Danglade, L’Instant Floral, Seize Heures Quarante Cinq

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und vergessen Sie nicht, Ihren Workshop zu buchen!

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cadillac-Podensac