Apéros Vignerons au Clos Bourgelat 4 Caulet-Sud Cérons, 12 mai 2023, Cérons.

Cérons,Gironde

Un moment convivial de fin de journée pour partager et apprécier entre collègues, amis ou famille, une bouteille de vin et quelques tapas directement dans nos chais et nos jardins !.

2023-05-12 fin : 2023-05-12 21:00:00. .

4 Caulet-Sud Clos Bourgelat

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A friendly moment at the end of the day to share and enjoy with colleagues, friends or family, a bottle of wine and some tapas directly in our cellars and gardens!

Un momento de convivencia al final del día para compartir y disfrutar con colegas, amigos o familiares, ¡de una botella de vino y unas tapas directamente en nuestras bodegas y jardines!

Ein geselliger Moment am Ende des Tages, um mit Kollegen, Freunden oder der Familie eine Flasche Wein und einige Tapas direkt in unseren Weinkellern und Gärten zu teilen und zu genießen!

