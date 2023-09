Atelier modelage enfant – Plaque de chambre et sa déco personnalisée 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 14 février 2024, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Toute l’année scolaire, un mercredi par mois, les enfants s’initient à la céramique autour de projets spécifiques. Thème du 14/02 : Plaque de chambre et sa déco personnalisée. Atelier de 6 à 16ans, 10 enfants maximum par séance. Terre & petit matériel fournis. Cuisson incluse. Sur inscription..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 16:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



One Wednesday a month throughout the school year, children are introduced to ceramics through specific projects. Theme on 14/02: Room plaque and personalized decoration. Workshop for ages 6 to 16, maximum 10 children per session. Clay & small equipment supplied. Firing included. Registration required.

Un miércoles al mes durante todo el año escolar, los niños se inician en la cerámica a través de proyectos específicos. Tema el 14/02: Placa de habitación y decoración personalizada. Taller para niños de 6 a 16 años, máximo 10 niños por sesión. Se proporciona arcilla y pequeño material. Cocción incluida. Inscripción obligatoria.

Das ganze Schuljahr über, an einem Mittwoch pro Monat, werden die Kinder rund um spezielle Projekte in die Keramikkunst eingeführt. Thema am 14.02.: Zimmerplatte und individuelle Dekoration. Atelier von 6 bis 16 Jahren, maximal 10 Kinder pro Sitzung. Ton und kleine Materialien werden gestellt. Das Brennen ist inbegriffen. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus