Boutique de Noël de l’Atelier Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 20 novembre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Retrouvez des objets « Made In Puycheny » et des productions d’artisans locaux. Idéal pour offrir ou se faire plaisir !.

2023-11-20 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

4 carrefour de Puycheny Atelier Musée de la Terre

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Find objects « Made In Puycheny » and products from local artisans. Ideal as a gift or to treat yourself!

Encuentre objetos « Made In Puycheny » y productos de artesanos locales. Ideal como regalo o para darse un capricho

Hier finden Sie Gegenstände « Made In Puycheny » und Produkte von lokalen Handwerkern. Ideal zum Verschenken oder um sich selbst eine Freude zu machen!

