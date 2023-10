Atelier modelage « Chauve-souris à suspendre » 4, carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 31 octobre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Votre chauve-souris en céramique aura la tête à l’envers ! Idéale pour décorer une entrée à faire peur…

Seul ou en famille. Enfant à partir de 6 ans. Terre et petit matériel fournis. Cuisson incluse. Sur réservation.

Récupération de vos créations cuites : l’argile est une terre qui prend son temps… Elle a besoin d’une période de séchage avant de passer au four. Comptez environ 3 semaines avant de récupérer vos oeuvres cuites. Si vous ne pouvez pas revenir après l’atelier, vous pourrez les emmener crues chez vous. Elles seront toutefois friables et ne devront pas rester à l’extérieur..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. EUR.

4, carrefour de Puycheny Atelier-Musée de la Terre

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Your ceramic bat will be upside down! Ideal for decorating a scary entrance…

Alone or with the family. Children aged 6 and over. Clay and materials supplied. Firing included. Reservations required.

Collect your fired creations: clay takes its time… It needs a drying period before going into the kiln. Allow around 3 weeks for your fired pieces to be returned. If you can’t come back after the workshop, you can take them home raw. They will be crumbly, however, and should not be left outside.

¡Tu murciélago de cerámica tendrá la cabeza al revés! Ideal para decorar una entrada terrorífica…

Solo o en familia. A partir de 6 años. Arcilla y materiales suministrados. Cocción incluida. Reserva previa.

Recoge tus creaciones cocidas: la arcilla se toma su tiempo… Necesita un periodo de secado antes de entrar en el horno. Espere unas 3 semanas antes de recoger sus piezas cocidas. Si no puede volver después del taller, puede llevárselas crudas a casa. Sin embargo, estarán desmenuzadas y no deben dejarse a la intemperie.

Ihre Fledermaus aus Keramik wird den Kopf auf den Kopf stellen! Ideal, um einen gruseligen Eingangsbereich zu dekorieren…

Allein oder mit der Familie. Kinder ab 6 Jahren. Ton und kleines Material werden bereitgestellt. Das Brennen ist inbegriffen. Nach vorheriger Anmeldung.

Abholung Ihrer gebrannten Kreationen: Ton ist eine Erde, die sich ihre Zeit nimmt… Er braucht eine gewisse Zeit zum Trocknen, bevor er in den Ofen kommt. Rechnen Sie mit etwa 3 Wochen, bevor Sie Ihre gebrannten Werke abholen können. Wenn Sie nach dem Workshop nicht wiederkommen können, können Sie sie auch roh mit nach Hause nehmen. Sie werden jedoch bröckelig sein und sollten nicht im Freien bleiben.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus