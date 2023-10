Atelier modelage – Thème libre 4, carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 26 octobre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Seul ou en famille, suivez les conseils des médiateurs et vivez une expérience unique avec l’argile de Puycheny. À partir de 6 ans. Terre et petit matériel fournis. Cuisson incluse. Sur réservation.

Récupération de vos créations cuites : l’argile est une terre qui prend son temps… Elle a besoin d’une période de séchage avant de passer au four. Comptez environ 3 semaines avant de récupérer vos oeuvres cuites. Si vous ne pouvez pas revenir après l’atelier, vous pourrez les emmener crues chez vous. Elles seront toutefois friables et ne devront pas rester à l’extérieur..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:00:00. EUR.

4, carrefour de Puycheny Atelier-Musée de la Terre

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On your own or with your family, follow the advice of our mediators and enjoy a unique experience with Puycheny clay. Ages 6 and up. Clay and small equipment supplied. Firing included. Reservations required.

Collect your fired creations: clay takes its time… It needs a drying period before going into the kiln. Allow around 3 weeks for your fired pieces to be returned. If you can’t come back after the workshop, you can take them home raw. They will be crumbly, however, and should not be left outside.

Solo o en familia, siga los consejos de los mediadores y disfrute de una experiencia única con la arcilla de Puycheny. Para niños a partir de 6 años. Se proporciona arcilla y pequeño material. Cocción incluida. Es necesario reservar.

Recoge tus creaciones cocidas: la arcilla se toma su tiempo… Necesita un periodo de secado antes de entrar en el horno. Espere unas 3 semanas antes de recoger sus piezas cocidas. Si no puede volver después del taller, puede llevárselas crudas a casa. Sin embargo, estarán desmenuzadas y no deben dejarse a la intemperie.

Ob allein oder mit der Familie, folgen Sie den Ratschlägen der Mediatoren und machen Sie eine einzigartige Erfahrung mit dem Ton von Puycheny. Ab 6 Jahren. Ton und kleines Material werden bereitgestellt. Das Brennen ist inbegriffen. Nur mit vorheriger Anmeldung.

Abholung Ihrer gebrannten Kreationen: Ton ist eine Erde, die sich ihre Zeit nimmt… Er braucht eine Trockenzeit, bevor er in den Ofen kommt. Rechnen Sie mit etwa 3 Wochen, bevor Sie Ihre gebrannten Werke abholen können. Wenn Sie nach dem Workshop nicht wiederkommen können, können Sie sie auch roh mit nach Hause nehmen. Sie werden jedoch bröckelig sein und sollten nicht im Freien stehen bleiben.

