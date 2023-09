Atelier modelage Adulte 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 19 septembre 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Un professionnel vous accompagne dans la réalisation de vos ambitions céramiques et vous apporte toute la technique nécessaire à l’élaboration de vos projets. A partir de 16 ans. Tarifs : 20€ la séance, forfait 4 séances 65€. Terre et petit matériel fournis. Cuisson incluse. Sur inscription..

2023-09-19 fin : 2024-06-25 20:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A professional accompanies you in the realization of your ceramic ambitions and brings you all the technique necessary to the development of your projects. From age 16. Prices: 20? per session, 4-session package 65? Clay and small equipment supplied. Firing included. Registration required.

Un profesional te ayudará a hacer realidad tus ambiciones cerámicas y te proporcionará todas las técnicas que necesitas para desarrollar tus proyectos. Edad mínima: 16 años. Precios: 20 euros por sesión, 65 euros por 4 sesiones. Arcilla y pequeño material proporcionados. Cocción incluida. Inscripción obligatoria.

Ein Fachmann begleitet Sie bei der Verwirklichung Ihrer keramischen Ambitionen und vermittelt Ihnen die gesamte Technik, die Sie für die Ausarbeitung Ihrer Projekte benötigen. Ab einem Alter von 16 Jahren. Preis: 20? pro Sitzung, Pauschalpreis für 4 Sitzungen 65? Ton und kleine Materialien werden bereitgestellt. Das Brennen ist inbegriffen. Nach Anmeldung.

