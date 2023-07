Du sol au toit… Visite de l’ancienne tuilerie 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 22 août 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

De l’argile crue à l’objet fini, venez découvrir le savoir-faire des tuiliers de Puycheny. De l’exploration des anciennes carrières d’argile, aux différentes étapes de fabrication des tuiles, le métier de tuilier n’aura plus aucun secret pour vous. Et pour finir la visite, décorez votre tuile !.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 12:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From raw clay to finished object, come and discover the know-how of Puycheny’s tile-makers. From the exploration of ancient clay quarries to the various stages of tile manufacture, the tile-making trade will hold no secrets for you. And to round off your visit, decorate your own tile!

Desde la arcilla bruta hasta el objeto acabado, venga a descubrir las habilidades de los azulejeros de Puycheny. Desde la exploración de las antiguas canteras de arcilla hasta las distintas etapas de la fabricación de azulejos, el oficio de azulejero no tendrá secretos para usted. Y para terminar la visita, ¡decore su propio azulejo!

Vom rohen Ton bis zum fertigen Objekt: Entdecken Sie das Know-how der Dachziegelmacher von Puycheny. Von der Erkundung der alten Tongruben bis hin zu den verschiedenen Etappen der Dachziegelherstellung wird der Beruf des Dachzieglers kein Geheimnis mehr für Sie sein. Und zum Abschluss der Besichtigung können Sie Ihre Dachziegel verzieren!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus