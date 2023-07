Atelier Histoire et Tuilo personnage ou Tuilo portrait 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 21 août 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

A la suite d’une courte histoire, réalisez un portrait ou un personnage sur une tuile venant de la tuilerie voisine. Sur réservation. Seul ou en famille, enfant à partir de 3 ans. 12€/personne – 10€ à partir de la 3ème personne. Durée 1h..

2023-08-21 fin : 2023-08-21 16:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Following a short story, create a portrait or character on a tile from the nearby tile factory. Reservations required. Alone or with family, children aged 3 and over. 12/person – 10? from 3rd person upwards. Duration 1h.

Siguiendo una breve historia, cree un retrato o un personaje en un azulejo de la fábrica de azulejos vecina. Reserva obligatoria. Individuales o familias, niños a partir de 3 años. 12/persona – 10? a partir de la 3ª persona. Duración: 1 hora.

Erstellen Sie im Anschluss an eine kurze Geschichte ein Porträt oder eine Figur auf einem Dachziegel aus der nahe gelegenen Ziegelei. Nach vorheriger Anmeldung. Allein oder mit der Familie, Kinder ab 3 Jahren. 12?/Person – 10? ab der dritten Person. Dauer: 1 Stunde.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus