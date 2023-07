Atelier Modelage Libre 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 8 août 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Vous pourrez modeler l’argile de Puycheny aidés et accompagnés par un de nos médiateurs. Cuisson possible : 3 semaines environs après l’atelier. A partir de 6 ans enfants ou adultes. 14€/personne – 10€ à partir de la 3ème personne. Durée 1h30..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 16:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



You can model Puycheny clay with the help and guidance of one of our mediators. Firing possible: approx. 3 weeks after the workshop. For children and adults aged 6 and over. 14/person – 10? from the 3rd person. Duration 1h30.

Podrá modelar la arcilla Puycheny con la ayuda y orientación de uno de nuestros mediadores. Cocción posible: aproximadamente 3 semanas después del taller. Para niños y adultos a partir de 6 años. 14/persona – 10? a partir de la 3ª persona. Duración 1h30.

Sie können den Puycheny-Ton modellieren, wobei Sie von einem unserer Vermittler unterstützt und begleitet werden. Brennen möglich: ca. 3 Wochen nach dem Workshop. Ab 6 Jahren, Kinder und Erwachsene. 14?/Person – 10? ab der dritten Person. Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus