Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 3 août 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Partez à la découverte des tuileries de Puycheny. De l’origine de la terre jusqu’à la présentation d’une tuilerie encore en activité, vous circulerez à travers les différents espaces pour comprendre et percer le secret de la fabrication d’une tuile. Vous serez amenés à mettre la main à la pâte..

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. .

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the Puycheny tile works. From the origin of the clay to the presentation of a tile factory still in operation, you’ll move through the different areas to understand and discover the secret of tile making. You’ll be encouraged to get your hands dirty.

Descubra la azulejería de Puycheny. Desde el origen de la arcilla hasta la presentación de una fábrica de azulejos aún en funcionamiento, se moverá por las diferentes áreas para comprender y descubrir el secreto de la fabricación de azulejos. Le animaremos a ensuciarse las manos.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Ziegeleien von Puycheny. Vom Ursprung der Erde bis zur Präsentation einer noch aktiven Ziegelei bewegen Sie sich durch die verschiedenen Bereiche, um das Geheimnis der Herstellung eines Dachziegels zu verstehen und zu lüften. Sie werden dazu angehalten, selbst Hand anzulegen.

