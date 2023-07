Tuilo-Gravure 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 26 juillet 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Reproduir à l’infini votre dessin, c’est le principe de la tuilo-gravure. Utilisez divers outils pour graver votre dessin dans une tuile et une fois couvert d’encre vous pourrez imprimer votre estampe sur papier. A partir de 6 ans enfants ou adultes. 14€/personne – 10€ à partir de la 3e personne..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:00:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Reproduce your design over and over again – that’s the principle of tile engraving. Use a variety of tools to engrave your design into a tile, and once covered in ink, print your design on paper. For children and adults aged 6 and over. 14/person – 10? from 3rd person upwards.

El principio del grabado de azulejos consiste en reproducir tu dibujo una y otra vez. Utiliza diversas herramientas para grabar tu diseño en un azulejo y, una vez cubierto de tinta, puedes imprimirlo en papel. Para niños y adultos a partir de 6 años. 14/persona – 10? a partir de la 3ª persona.

Ihre Zeichnung unendlich oft zu vervielfältigen, ist das Prinzip der Fliesengravur. Benutze verschiedene Werkzeuge, um deine Zeichnung in eine Fliese zu ritzen. Sobald sie mit Tinte bedeckt ist, kannst du deinen Stempel auf Papier drucken. Ab 6 Jahren, Kinder und Erwachsene. 14 Personen – 10 Personen ab der dritten Person.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus