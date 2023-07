Histoire à modeler 4 Carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places, 12 juillet 2023, Saint-Hilaire-les-Places.

Saint-Hilaire-les-Places,Haute-Vienne

Après une petite lecture, transformez une boule d’argile pour illustrer l’histoire. Seul ou en famille, enfant à partir de 3 ans. 12€ /personne – 10€ à partir de la 3e personne. Durée 1h.

2023-07-12 fin : 2023-07-12 11:30:00. EUR.

4 Carrefour de Puycheny

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After a short reading, transform a clay ball to illustrate the story. Alone or with the family, children aged 3 and over. 12? /person – 10? from the 3rd person. Duration 1h

Tras una breve lectura, transforma una bola de arcilla para ilustrar la historia. Solo o en familia, a partir de 3 años. 12 ¤/persona – 10 ¤ a partir de la 3ª persona. Duración: 1 hora

Nach einer kurzen Lesung verwandeln Sie eine Tonkugel, um die Geschichte zu illustrieren. Allein oder mit der Familie, Kinder ab 3 Jahren. 12? /Person – 10? ab der dritten Person. Dauer: 1 Stunde

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus