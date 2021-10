Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien, Mayenne 4 C TOUT COURT : CINÉ-DÎNER Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

4 C TOUT COURT : CINÉ-DÎNER Cossé-le-Vivien, 26 novembre 2021, Cossé-le-Vivien. 4 C TOUT COURT : CINÉ-DÎNER 2021-11-26 – 2021-11-26 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien 20 22 EUR 4 C comme : Cinéma, Court-métrages, Cuisine, Cossé. – Vendredi 26 novembre à 20h30, sélection de courts-métrages régionaux (entrée à prix libre) – Samedi 27 novembre à 15h, séance jeune public. – Samedi 27 novembre à 19h30, ciné-dîner : à table comme au restaurant. Devant un écran comme au cinéma. Une dizaine de courts-métrages sur le thème de la musique. Soyez curieux !

Tarifs restauration incluse :

– tarif plein 22 € jusqu’au 15 novembre, 24 € après le 15 novembre

