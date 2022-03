4 # / Brize / gva / pop Villa Bernasconi, 12 mai 2022, Lancy.

4 # / Brize / gva / pop

Villa Bernasconi, le jeudi 12 mai à 21:00

La chanteuse d’origine Suisse et Togolaise est née en 1986 à Genève. Elle a connu une enfance heureuse dans le quartier multiculturel et animé des Pâquis.C’est à travers le chant choral et le gospel que très tôt, Brize se passionne pour la musique. Au fil des années, elle découvre la scène et s’essaye au ska, au reggae, au rock et au Blues. Elle s’investit dans différentes formations musicales, tels que Clippertone, Green Valley Vibes et Blooming Gospel, en tant que chanteuse lead ou choriste. Bien qu’elle écrive la plupart des textes qu’elle chante, elle se sent limitée dans sa créativité. C’est la raison pour laquelle à l’âge de 26 ans, Brize apprend la guitare et se met à composer ses propres chansons. Son projet personnel voit le jour deux ans plus tard. Elle se fait connaître dès lors sous le nom de Brize.L’enregistrement d’une démo de trois titres (guitare voix) au printemps 2016, lui permet de décrocher ses premières dates. Brize présente ensuite son premier EP et le clip “Take What You Want” en octobre 2017. Suscitant de l’intérêt auprès des diffuseurs, les chansons se sont rapidement retrouvées sur les ondes suisses, françaises et belges, notamment sur celles de RSR La Première, Radio Lausanne LFM, Radio Vostok, et Equinox radio. En parallèle, en hiver 2016 et 2018, Brize est à l’affiche du festival off Rock the Piste (Portes du Soleil). En automne 2016 elle remporte le 2ème prix du tremplin Comptoir Mx3 Contest et se produit au Palais de Beaulieu à Lausanne lors du Comptoir Suisse. Elle joue ensuite en première partie du groupe Hyphen Hyphen à l’Usine PTR de Genève. En août 2017 elle partage la scène principale des fêtes de Genève avec le groupe Stevans. En été 2019, c’est le Théâtre de Grand-Champ qui lui ouvre sa programmation. Brize présentera son nouvel Ep intitulé « Don’t Worry About Me » le 28 novembre 2020. Elle prépare également la sortie d’un album pour 2022.[https://www.brizemusic.com/](https://www.brizemusic.com/) [https://www.facebook.com/brizemusic](https://www.facebook.com/brizemusic) [https://www.facebook.com/events/1601513666907989/](https://www.facebook.com/events/1601513666907989/)

prix libre pour les artistes

Villa Bernasconi Route du Grand-Lancy 8 1212 Genève Lancy Lancy Petit-Lancy



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T21:00:00 2022-05-12T21:30:00