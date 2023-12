Jeunes Talents Rive Gauche – Mirabelle Kajenjeri – Piano 4 boulevard Wilson Dinard, 21 janvier 2024, Dinard.

Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 18:00:00

fin : 2024-01-21

.

Le programme suivant met en lumière des « joyaux miniatures », typiques de la deuxième moitié du 19ème siècle et du siècle suivant. Se libérant peu à peu de la tradition classique et de ses formes rigoureuses, ces pièces aux idées diverses et variées sont au summum de la créativité et de l’imagination musicale.

Ainsi, entre deux rhapsodies hongroises de Brahms et une Valse viennoise revisitée par Rachmaninoff, se glissent les incontournables de la musique française à savoir Debussy et Ravel, nous plongeant dans leurs univers sonores uniques, aux allures d’aquarelles. Point d’honneur au compositeur italien Ferruccio Busoni ainsi qu’à ses compositions et célèbres transcriptions, dont on commémore cette année le 100ème anniversaire de disparition.

Le romancier Arthur Koestler rappelle que « La véritable créativité commence souvent là où le langage s’arrête… »

Qu’en est-il donc du langage universel de la musique? Ce sera à vous de le découvrir.

PROGRAMME

● Johannes Brahms (1833 – 1897)

Deux Rhapsodies op.79

● Jean-Sébastien Bach (1685-1750) / Ferruccio Busoni (1866-1924)

Prélude Choral BWV 639 « Ich ruf zu Dir, Herr Jesu-Christ »

● Ferruccio Busoni (1866-1924

3 Préludes op.37

● Claude Debussy (1862 – 1918)

« L’Isle joyeuse »

● Maurice Ravel (1875 – 1937)

extraits de « Miroirs »

Oiseaux tristes

Une barque sur l’océan

Alborada del gracioso

La vallée des cloches

● Fritz Kreisler (1875 – 1962) /Sergueï Rachmaninoff (1873 – 1943)

Liebesfreud

dimanche 21 janvier 2024 – 18h00

Casino Barrière Dinard

.

4 boulevard Wilson Casino Barrière

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-12-19 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme