L’HEURE DU LOUP CONCERT DE BLUES + JAM À LA SCALA-MARSILLARGUES 4 Boulevard Victor Hugo Marsillargues, 1 octobre 2023, Marsillargues.

Marsillargues,Hérault

White Feet

Avec Nasser Ben Dadoo (chant et guitare) et Matthieu Tomi (basse)

Dimanche 1er octobre, l’association L’heure du loup inaugure sa deuxième saison de concerts+jam-sessions à La Scala, à Marsillargues. Pour l’occasion, le jazz cède la place à son aîné le blues, qui sera incarné par un artiste exceptionnel, Nasser Ben Dadoo et «White Feet ».

Concert à 18h30, suivi d’une jam-session..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

4 Boulevard Victor Hugo

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie



White Feet

With Nasser Ben Dadoo (vocals and guitar) and Matthieu Tomi (bass)

On Sunday October 1st, the association L?heure du loup inaugurates its second season of concerts+jam-sessions at La Scala, Marsillargues. For the occasion, jazz gives way to its elder brother the blues, which will be embodied by an exceptional artist, Nasser Ben Dadoo and « White Feet ».

Concert at 6.30pm, followed by a jam session.

Pies blancos

Con Nasser Ben Dadoo (voz y guitarra) y Matthieu Tomi (bajo)

El domingo 1 de octubre, L’heure du loup inaugura su segunda temporada de conciertos y jam sessions en La Scala de Marsillargues. Para la ocasión, el jazz deja paso a su hermano mayor, el blues, que estará encarnado por un artista excepcional, Nasser Ben Dadoo y « White Feet ».

Concierto a las 18.30 h, seguido de una jam session.

White Feet

Mit Nasser Ben Dadoo (Gesang und Gitarre) und Matthieu Tomi (Bass)

Am Sonntag, den 1. Oktober, eröffnet der Verein L’heure du loup seine zweite Saison mit Konzerten+Jam-Sessions in La Scala in Marsillargues. Zu diesem Anlass wird der Jazz von seinem älteren Bruder, dem Blues, abgelöst, der von einem außergewöhnlichen Künstler verkörpert wird: Nasser Ben Dadoo und « White Feet ».

Konzert um 18:30 Uhr, gefolgt von einer Jam-Session.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT PAYS DE LUNEL