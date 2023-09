CE MATIN LÀ 4 Boulevard Pasteur Pennautier, 16 décembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Un petit clown muet et lunaire nous emmène à la découverte du monde, dans un voyage inititatique empli de surprises et de curiosités. Avec du papier et de la peinture il nous raconte le soleil, la pluie, les fleurs et ses étourderies et maladresses sont autant d’occasions de faire apparaître la vie.

A partir de 1 an – Durée 30 min

[ AVEC ]

CREATION Marion Monier et Elisabeth Spaggiari

INTERPRETATION Marion Monier

CREATION MUSICALE Matteo Gallus (sur la base des « Quatre saisons » d’Antonio Vivaldi

CREATION LUMIERES Valentin Duhamel

DECOR Yohan Chemmoul-Barthelemy

REGARD EXTERIEUR ET DIRECTION D’ACTRICE Marion Le Gourrierec

Avec le soutien de la ville de Pennautier.

2023-12-16 10:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

4 Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



A small, mute, lunar clown takes us on a journey of discovery, full of surprises and curiosities. Using paper and paint, he tells us about the sun, the rain and the flowers, and his blunders and clumsiness are just so many opportunities for life to appear.

From 1 year – Duration 30 min

[ WITH ]

CREATION Marion Monier and Elisabeth Spaggiari

INTERPRETATION Marion Monier

MUSIC CREATION Matteo Gallus (based on Antonio Vivaldi’s « Four Seasons »)

LIGHTING Valentin Duhamel

SET DESIGN Yohan Chemmoul-Barthelemy

EXTERNAL VISION AND ACTRESS DIRECTION Marion Le Gourrierec

With the support of the town of Pennautier

Un pequeño payaso mudo, iluminado por la luna, nos lleva en un viaje de descubrimiento, lleno de sorpresas y curiosidades. Utilizando papel y pintura, nos habla del sol, la lluvia y las flores, y sus torpezas y meteduras de pata son otras tantas oportunidades para que aparezca la vida.

A partir de 1 año – Duración 30 min

[CON]

CREACIÓN Marion Monier y Elisabeth Spaggiari

INTERPRETACIÓN Marion Monier

CREACIÓN MUSICAL Matteo Gallus (basada en « Las cuatro estaciones » de Antonio Vivaldi)

ILUMINACIÓN Valentin Duhamel

ESCENOGRAFÍA Yohan Chemmoul-Barthelemy

VISIÓN EXTERIOR Y DIRECCIÓN Marion Le Gourrierec

Con el apoyo de la ciudad de Pennautier

Ein kleiner, stummer und mondsüchtiger Clown nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise durch die Welt, eine inititatische Reise voller Überraschungen und Kuriositäten. Mit Papier und Farbe erzählt er uns von der Sonne, dem Regen, den Blumen, und seine Verwirrungen und Ungeschicklichkeiten sind allesamt Gelegenheiten, das Leben zum Vorschein zu bringen.

Ab 1 Jahr – Dauer 30 Min

[ MIT ]

KREATION Marion Monier und Elisabeth Spaggiari

INTERPRETATION Marion Monier

MUSIKALISCHE KREATION Matteo Gallus (auf der Grundlage von Antonio Vivaldis « Vier Jahreszeiten »)

LICHTKREATION Valentin Duhamel

DEKOR Yohan Chemmoul-Barthelemy

AUSSENREGIE UND SCHAUSPIELERREGIERUNG Marion Le Gourrierec

Mit der Unterstützung der Stadt Pennautier

Mise à jour le 2023-09-28 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11