EN AVANT TOUTES 4 Boulevard Pasteur Pennautier, 10 novembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Ce spectacle nous propose un voyage entre les continents et les époques qui fait la part belle aux femmes, à leurs luttes, à leur force. Une célébration collective orchestrée avec bienveillance et humour.

A partir de 11 ans – Durée 1h20

[ AVEC ]

CO-MISE EN SCENE Zoé Grossot et Lou Simon

JEU ET INTERPRETATION Zoé Grossot

SCENOGRAPHIE Cerise Guyon

ASSISTANTE SCENOGRAPHIE ET COSTUMES Salomé Vandendriessche

REGARD CLOWN Erwan David

CONSEILLERE DRAMATURGIQUE Karima El Kharraze

CONSTRUCTION DES SILHOUETTES Zoé Grossot et Anaïs Aubry

CREATION LUMIERE Romain Le Gall-Brachet

CREATION SONORE Thomas Demay

REGIE Romain LeGall-Brachet oiu Eliah Ramon

Avec le soutien de la ville de Pennautier.

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . EUR.

4 Boulevard Pasteur

Pennautier 11610 Aude Occitanie



This show takes us on a journey across continents and eras, with a special focus on women, their struggles and their strength. A collective celebration orchestrated with kindness and humor.

From 11 years – Duration 1h20

[ WITH ]

CO-MANAGERS Zoé Grossot and Lou Simon

ACTING AND INTERPRETATION Zoé Grossot

SCENOGRAPHY Cerise Guyon

SCENOGRAPHY AND COSTUMES ASSISTANT Salomé Vandendriessche

CLOWN REGARD Erwan David

DRAMATIC ADVISOR Karima El Kharraze

SILHOUETTES CONSTRUCTION Zoé Grossot and Anaïs Aubry

LIGHT CREATION Romain Le Gall-Brachet

SOUND CREATION Thomas Demay

REGIE Romain LeGall-Brachet oiu Eliah Ramon

With the support of the town of Pennautier

Este espectáculo nos lleva en un viaje a través de continentes y épocas que se centra en las mujeres, sus luchas y su fuerza. Una celebración colectiva orquestada con amabilidad y humor.

A partir de 11 años – Duración 1h20

[CON]

CO-DIRECTORES Zoé Grossot y Lou Simon

ACTUACIÓN E INTERPRETACIÓN Zoé Grossot

ESCENOGRAFÍA Cerise Guyon

ASISTENTE DE ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO Salomé Vandendriessche

REGALO DE PAYASOS Erwan David

ASESOR DRAMÁTICO Karima El Kharraze

CONSTRUCCIÓN SILHOUETTES Zoé Grossot y Anaïs Aubry

ILUMINACIÓN Romain Le Gall-Brachet

CREACIÓN SONORA Thomas Demay

REGIE Romain LeGall-Brachet oiu Eliah Ramon

Con el apoyo de la ciudad de Pennautier

Diese Aufführung bietet uns eine Reise zwischen den Kontinenten und Epochen, bei der die Frauen, ihre Kämpfe und ihre Stärke im Mittelpunkt stehen. Eine kollektive Feier, die mit Wohlwollen und Humor orchestriert wird.

Ab 11 Jahren – Dauer 1h20

[MIT ]

REISEKOSTEN Zoé Grossot und Lou Simon

SPIEL UND INTERPRETATION Zoé Grossot

SZENOGRAPHIE Cerise Guyon

SZENOGRAPHIE- UND KOSTÜM-ASSISTENTIN Salomé Vandendriessche

CLOWN REGARD Erwan David

DRAMATURGISCHE BERATERIN Karima El Kharraze

SILHOUETTENKONSTRUKTION Zoé Grossot und Anaïs Aubry

LICHTKREATION Romain Le Gall-Brachet

TONKREATION Thomas Demay

REGIE Romain LeGall-Brachet oiu Eliah Ramon

Mit der Unterstützung der Stadt Pennautier

Mise à jour le 2023-09-28 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11