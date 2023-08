JEP 2023 – DAME CARCAS : UNE LÉGENDE ÉPIQUE OCCITANE 4 Boulevard Pasteur Pennautier, 16 septembre 2023, Pennautier.

Pennautier,Aude

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez Dame Carcas, une légende épique occitane : conférence et dédicace d’un livre richement illustré et documenté !

Rejoignez-nous pour une passionnante enquête à travers le légendaire européen, explorant les origines et le sens de l’histoire captivante de Dame Carcas. Elle défend la ville de Carcassonne assiégée par Charlemagne, et alors qu’elle est sur le point de capituler, elle imagine un stratagème astucieux pour renverser la situation… Une légende qui fascine les générations, des petits aux grands.

Laissez-vous entraîner sur les chemins de Saint-Jacques, suivant les traces des conquérants de l’Antiquité, des chevaliers et des troubadours du Moyen Âge. Explorez Carcassonne d’une manière originale et inoubliable à travers cette histoire légendaire.

Rejoignez-nous pour une conférence captivante et la dédicace d’un livre largement illustré et documenté, qui vous plongera au cœur de l’épopée de Dame Carcas..

During the European Heritage Days, discover Dame Carcas, an epic Occitan legend: conference and signing of a richly illustrated and documented book!

Join us for a fascinating investigation into European legend, exploring the origins and meaning of the captivating story of Dame Carcas. She defends the town of Carcassonne, which is under siege from Charlemagne, and just as it is about to capitulate, she devises a cunning stratagem to turn the tables… A legend that fascinates generations, from young to old.

Follow in the footsteps of the conquerors of Antiquity and the knights and troubadours of the Middle Ages. Explore Carcassonne in an original and unforgettable way through this legendary history.

Join us for a captivating talk and signing of a richly illustrated and documented book, which will plunge you into the heart of Dame Carcas’ epic.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra Dame Carcas, una épica leyenda occitana, con una charla y la firma de un libro profusamente ilustrado y documentado

Acompáñenos en una fascinante investigación sobre la leyenda europea, explorando los orígenes y el significado de la cautivadora historia de Dame Carcas. Defiende la ciudad de Carcasona, asediada por Carlomagno, y justo cuando está a punto de capitular, urde una astuta estratagema para cambiar las tornas… Una leyenda que fascina a generaciones, de jóvenes a mayores.

Siga los pasos de los conquistadores de la Antigüedad y de los caballeros y trovadores de la Edad Media. Explore Carcasona de una forma original e inolvidable a través de esta historia legendaria.

Acompáñenos en una charla cautivadora y en la firma de un libro profusamente ilustrado y documentado que le sumergirá en el corazón de la epopeya de Dame Carcas.

Entdecken Sie an den Europäischen Tagen des Kulturerbes Dame Carcas, eine epische okzitanische Legende: Vortrag und Signierstunde eines reich illustrierten und dokumentierten Buches!

Begleiten Sie uns auf einer spannenden Untersuchung durch das legendäre Europa und erforschen Sie die Ursprünge und die Bedeutung der fesselnden Geschichte von Dame Carcas. Sie verteidigt die von Karl dem Großen belagerte Stadt Carcassonne und als diese kurz vor der Kapitulation steht, ersinnt sie eine raffinierte List, um die Situation umzukehren… Eine Legende, die alle Generationen, von den Kleinen bis zu den Großen, fasziniert.

Lassen Sie sich auf den Jakobsweg entführen und folgen Sie den Spuren der Eroberer der Antike, der Ritter und Troubadoure des Mittelalters. Erkunden Sie Carcassonne auf originelle und unvergessliche Weise durch diese legendäre Geschichte.

Begleiten Sie uns zu einem fesselnden Vortrag und der Signierung eines umfangreich illustrierten und dokumentierten Buches, das Sie in das Herz des Epos der Dame Carcas eintauchen lässt.

