Derya Yıldırım & Grup Şimşek et Ramdam Fata 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44)

Derya Yıldırım & Grup Şimşek et Ramdam Fata 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44), 18 mars 2023, . Derya Yıldırım & Grup Şimşek et Ramdam Fata Samedi 18 mars, 20h30 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44) avec Derya Yıldırım & Grup Şimşek et Ramdam Fatal 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44) 4, Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44) Adresse 4, Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes, France Age maximum 110 lieuville 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44)

4, Boulevard Léon Bureau, Nantes (44) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//