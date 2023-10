Échange : La tête dans les nuages 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence, 21 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le samedi 21 octobre à 10h30, la Bibliothèque vous accueille pour un échange « La tête dans les nuages »..

2023-10-21 10:30:00 fin : 2023-10-21 . .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday 21 October at 10.30 a.m., the Library will be hosting a « Head in the clouds » discussion.

El sábado 21 de octubre, a las 10.30 horas, la Biblioteca acogerá la tertulia « La cabeza en las nubes ».

Am Samstag, den 21. Oktober um 10:30 Uhr, empfängt Sie die Bibliothek zu einem Austausch « La tête dans les nuages » (Der Kopf in den Wolken).

