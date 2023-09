Cercle de lecture à la Bibliothèque 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence, 7 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Rencontre de lecteurs ouverte à tous pour échanger sur les livres à faire découvrir, à la Bibliothèque Joseph-Roumanille..

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 16:30:00. .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Readers’ meeting open to all to discuss books to be discovered, at the Bibliothèque Joseph-Roumanille.

Encuentro de lectores abierto a todos para hablar de libros por descubrir, en la Biblioteca Joseph-Roumanille.

Ein für alle offenes Treffen von Lesern, um sich über Bücher auszutauschen, die sie entdecken möchten, in der Bibliothek Joseph-Roumanille.

