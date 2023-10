L’heure des contes pour les 4-9 ans 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence, 27 septembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Lecture de contes traditionnels, modernes ou mythologiques à la bibliothèque municipale Joseph Roumanille, une séance par mois, le mercredi de 15h à 16h avec le goûter offert..

2023-09-27 15:00:00 fin : 2023-09-27 16:00:00. .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Read traditional, modern or mythological tales at the Joseph Roumanille municipal library, one session a month on Wednesdays from 3pm to 4pm, with a snack provided.

Lectura de cuentos tradicionales, modernos o mitológicos en la biblioteca municipal Joseph Roumanille, una sesión al mes, los miércoles de 15 a 16 horas con merienda.

Vorlesen von traditionellen, modernen oder mythologischen Märchen in der Stadtbibliothek Joseph Roumanille, eine Sitzung pro Monat, mittwochs von 15:00 bis 16:00 Uhr mit kostenlosem Snack.

