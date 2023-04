Jeux d’écriture à la Bibliothèque 4 boulevard Gambetta, 21 janvier 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

La Bibliothèque Joseph-Roumanille lance un atelier « jeux d’écriture ». Plusieurs dates pour l’année 2023 sont proposées.. Adultes

2023-01-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-01-21 16:30:00. .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Joseph-Roumanille Library is launching a « writing games » workshop. Several dates for the year 2023 are proposed.

La Biblioteca Joseph-Roumanille pone en marcha un taller de « juegos de escritura ». Se proponen varias fechas para el año 2023.

Die Bibliothek Joseph-Roumanille startet einen Workshop « Schreibspiele ». Es werden mehrere Termine für das Jahr 2023 vorgeschlagen.

Mise à jour le 2022-12-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles