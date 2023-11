Conférence : Quoi de neuf à Font de Gaume ? 4 Boulevard des Martyrs Gourdon, 4 octobre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

avec Patrick Paillet du muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

2023-10-04 17:00:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

4 Boulevard des Martyrs

Gourdon 46300 Lot Occitanie



with Patrick Paillet of the Paris Natural History Museum

con Patrick Paillet, del Museo de Historia Natural de París

mit Patrick Paillet vom Muséum d’Histoire Naturelle in Paris

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Gourdon