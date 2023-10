Conférence et concert acoustique Seisach’ Metal Night 4 bis Rue Saint-Romain Sauveterre-de-Guyenne, 21 octobre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

En prémices du concert Seisach’ Metal Night 2023, la médiathèque de Sauveterre-de-Guyenne organise une conférence à 16h avec Benjamin Guerry, du groupe The Great Old Ones. Il discutera le thème suivant : la place de lovecraft dans la musique et la bande dessinée : une histoire féconde. Et à 17h, vous pourrez assister à un concert acoustique, le Off du Seisach, donné par QLAY au violoncelle. Places limitées pour les deux animations, pensez à réserver auprès de la médiathèque..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:30:00. EUR.

4 bis Rue Saint-Romain Médiathèque La Graineterie

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As a prelude to the Seisach’ Metal Night 2023 concert, the Sauveterre-de-Guyenne media library is organizing a talk at 4pm with Benjamin Guerry, from The Great Old Ones. He will discuss the following theme: Lovecraft’s place in music and comics: a fertile history. And at 5pm, you can enjoy an acoustic concert, the Off du Seisach, given by QLAY on cello. Places are limited for both events, so book early at the media library.

Como preludio del concierto Seisach’ Metal Night 2023, la mediateca de Sauveterre-de-Guyenne organiza a las 16:00 horas una charla con Benjamin Guerry, de The Great Old Ones. Tratará el tema siguiente: El lugar de Lovecraft en la música y el cómic: una historia fecunda. Y a las 17:00, podrá disfrutar de un concierto acústico, el Off du Seisach, a cargo de QLAY al violonchelo. Las plazas son limitadas para ambos actos, así que reserve con antelación en la mediateca.

Im Vorfeld des Konzerts Seisach’ Metal Night 2023 organisiert die Mediathek in Sauveterre-de-Guyenne um 16 Uhr einen Vortrag mit Benjamin Guerry von der Band The Great Old Ones. Er wird das folgende Thema diskutieren: Lovecrafts Platz in der Musik und im Comic: eine fruchtbare Geschichte. Und um 17 Uhr können Sie einem akustischen Konzert beiwohnen, dem Off du Seisach, das von QLAY am Cello gegeben wird. Begrenzte Plätze für beide Veranstaltungen, denken Sie daran, bei der Mediathek zu reservieren.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers