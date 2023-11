SPECTACLE : À TABLE ! 4 bis rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 novembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Pour la 6e édition de cette soirée atypique mêlant spectacles de marionnette et repas, 12 structures culturelles mettent les petits plats dans les grands !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

4 bis rue Horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



For the 6th edition of this atypical evening combining puppet shows and food, 12 cultural structures are putting on a special show!

Con motivo de la 6ª edición de esta insólita velada que combina espectáculos de marionetas y gastronomía, 12 organizaciones culturales pondrán toda la carne en el asador

Ausgabe dieses atypischen Abends, der Puppenspiele und Essen miteinander verbindet, setzen 12 kulturelle Strukturen auf große Gerichte!

Mise à jour le 2023-11-02 par eSPRIT Pays de la Loire