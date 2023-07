QUEL CIRQUE ! CIE DIS BONJOUR À LA DAME 4 bis rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 29 août 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Le 29 août vous avez rendez-vous avec la Cie Dis Bonjour à la Dame qui présentera son spectacle « Frigo Opus 2 » à l’occasion du festival Quel Cirque !.

2023-08-29 fin : 2023-08-29

4 bis rue Horeau Cloître des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



On August 29, the Cie Dis Bonjour à la Dame will present its show « Frigo Opus 2 » as part of the Quel Cirque! festival

¡El 29 de agosto, la Cie Dis Bonjour à la Dame presentará su espectáculo « Frigo Opus 2 » en el marco del festival Quel Cirque!

Am 29. August haben Sie eine Verabredung mit der Cie Dis Bonjour à la Dame, die ihr Stück « Frigo Opus 2 » anlässlich des Festivals Quel Cirque vorstellt

