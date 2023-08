BACH-BERIO-BEATLES 4 bis rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 août 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Dans le cadre du Festival de Sablé, retrouvez l’Ensemble Spark au théâtre des Ursulines !.

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

4 bis rue Horeau Théâtre des Ursulines

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



As part of the Sablé Festival, join Ensemble Spark at the Théâtre des Ursulines!

En el marco del Festival Sablé, Ensemble Spark en el Teatro de las Ursulinas

Im Rahmen des Festival de Sablé treffen Sie das Ensemble Spark im Théâtre des Ursulines!

